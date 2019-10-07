Otobüs durağında dehşet saçtı! Ölmesi için başında bekledi

Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.