HABER /  SPOR

Halis Özkahya'ya Letonya-Polonya maçında görev

Demirören Haber Ajansı

Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçında düdük çalacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten bomba Suat Serdar açıklaması! Abdullah Avcı ve Kadıköy'den de bahsetti
Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama! Türkiye, Rusya, Suriye, İran ve Kürtler...
Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Bayburt'ta vicdansızlığın bu kadarı dedirten görüntüler! Öldürüp köprüye astılar
Ali Koç'u kara kara düşündüren tablo: Bu gemi nasıl yüzecek
HDP'li Oluç'tan çarpıcı yorum: Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Ünal Karaman'ın olay motivasyon konuşması
BDDK açıkladı! Bankalar kâr rekoru kırdı
AÖF harç ücretleri 2019-2020 ne kadar oldu AÖF harç ödeme bankaları
AB'den Türkiye'nin Suriye'de yapacağı askeri operasyona ilişkin açıklama
2020 bayram tarihleri Kurban Bayramı ne zaman hangi ayda?
28 Ekim yarın gün mü öğleden sonra okul var mı MEB açıklaması
Yorumlar