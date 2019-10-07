Bayburt'ta vicdansızlığın bu kadarı dedirten görüntüler! Öldürüp köprüye astılar

BAYBURT'ta vicdansızlığın ne boyuta geldiğini gözler önüne seren görüntüler görenleri şok etti. Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı, silahla vurulmuş kurt ölüsü bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu'da dağlık ve engebeli arazisiyle bilinen Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünün Bayburt-Trabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsünü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvan ölüsünü indirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Hiçbir vicdan kabul etmez'

Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.