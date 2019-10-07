HABER /  YEREL

Bayburt'ta vicdansızlığın bu kadarı dedirten görüntüler! Öldürüp köprüye astılar

BAYBURT'ta vicdansızlığın ne boyuta geldiğini gözler önüne seren görüntüler görenleri şok etti. Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı, silahla vurulmuş kurt ölüsü bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu'da dağlık ve engebeli arazisiyle bilinen Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünün Bayburt-Trabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsünü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvan ölüsünü indirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Hiçbir vicdan kabul etmez'

Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.

İlgili Haberler
Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Otobüs durağında dehşet saçtı! Ölmesi için başında bekledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'u kara kara düşündüren tablo: Bu gemi nasıl yüzecek
HDP'li Oluç'tan çarpıcı yorum: Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı
İBB'nin hamlesi sonuç vermedi Altunizade metrobüs durağı yolcuları çileden çıkarttı
Reuters duyurdu! Üst düzey Türk yetkili: Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek
Türkiye Suriye'ye giriyor ABD askeri çekiliyor PKK'da büyük bir panik başladı
Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş Arnavutluk maçı öncesi konuşuyor
29 Ekim tatili kaç gün okullar 4 gün tatil olur mu?
ABD basını operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını açıkladı
Otoyol ve köprülere neden zam yapıldı? KGM gerekçesini açıkladı
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır mülakat sınav sonuc sorgulama
AÖF kayıt yenileme ücreti kaç para 2019-2020 harç ücretleri
Yorumlar