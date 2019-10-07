HDP'li Oluç'tan çarpıcı yorum: Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı

Fırat'ın doğusuna yapılacağı açıklanan askeri harekat ve ABD'nin Türkiye sınırından çekilmesini değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, askeri harekatın bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmeyeceğini belirterek, "Askeri güçle bölge gücü olunamaz" diye konuştu.

"Çözüm politikadadır"

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye ve Irak'ta demokratik rejimlerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi için askeri güçle değil, müzakereyle adımların atılması gerektiğini söyleyen Oluç, "Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekat, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmez. Askeri güçle bölge gücü olunamaz. Çözüm, askeri harekatta değildir; çözüm politikadır, demokrasidir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür. Farklı etnik inanç ve kimliklerin eşit bir şekilde varlıklarını koruması, yaşam alanlarını geliştirmesidir. Böyle bir anlayış üzerine bu bölgelerde demokrasi sağlanabilir." değerlendirmesini yaptı.

"Kaos artar"

Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde demokratik bir rejimin inşa edilmesi gerektiğini belirten Oluç, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenli bölge ile sağlanamaz. Güvenli bölge anlayışıyla toprak bütünlüğü anlayışı uyuşmaz. Komşu bölgedeki demografik yapının değiştirilmesi hamleleri, o ülkeye barış ve refah getirmez, kaos artar." diye konuştu.

"Bunların yaratacağı sorun iç huzursuzluk yaratacak"

ABD'nin "IŞİD'li esirlerin sorumluluğu Türkiye'de" açıklamasıyla "Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktığını" savunan Oluç, "Bunların yaratacağı sorun Türkiye açısından çok büyük bir iç huzursuzluk yaratacaktır" dedi.

"AK Parti-MHP ittifakı sarsılmakta"

Araştırmaların "AK Parti-MHP ittifakının çok ciddi şekilde mevzi kaybettiğini" gösterdiğini iddia eden Oluç, "AK Parti-MHP ittifakı, sarsılmakta olan iktidarlarını yeni bir askeri harekat temeli üzerinden sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Bu harekat, AK Parti-MHP iktidarını sağlamlaştırmak için yeni bir dalga estirme harekatıdır." görüşünü öne sürdü.