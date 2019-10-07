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Reuters duyurdu! Üst düzey Türk yetkili: Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek

Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey Türk yetkili, "Türkiye operasyon için ABD'nin çekilmesini bekleyecek" açıklaması yaptı. Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi bir haftayı bulabilir deniyor.

Reuters tarafından aktarılan haberde, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir harekat düzenleyeceğini açıklaması üzerine konuşan bir Türk yetkilinin, söz konusu operasyonun 'ABD'nin çekilmesinin ardından başlayacağını' söylediği belirtildi. 

Herhangi bir kaza yaşanmaması için 

Konuşan üst düzey Türk yetkili, bu kararın 'herhangi bir kaza yaşanmaması' adına alındığını açıkladı ve sürecin tamamlanması için yaklaşık bir haftalık bir süre geçeceğini söyledi.

"Çekilme olayı başlamış vaziyette"

ABD askerinin sınırdan çekildiğini doğrulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette'' dedi.

"En kötüsüne hazırlanıyoruz" açıklaması

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı harekat için "en kötüsüne hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

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