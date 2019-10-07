İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu talimat verdi! Nuri Pakdil’in ‘Umut’ şehir tiyatrolarında...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu talimat verdi. Nuri Pakdil’in Umut adlı eseri şehir tiyatrolarında sergilenecek.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Necip Fazıl’ın Reis Bey, Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş ve İskender Pala’nın Aşk Bir Zamanlar oyunlarını Şehir Tiyatroları’ndan çıkartılmış tartışamalara neden olmuştu.

Karar Gazetesi yazarlarından Yusuf Ziya Cömert bugünkü köşe yazısında ilginç bir ayrıntı paylaştı. Cömert bu oyunların repertuardan çıkartılmasından kendisinin de rahatsızlık duyduğunu İmamoğlu'na bizzat belirttiğini ifade etti. Ardından İmamoğlu'nun onunla paylaştığı bilgiyi köşesine taşıdı.

Cömert'in yazısından ilgili kısım şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Necip Fazıl’ın Reis Bey, Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş ve İskender Pala’nın Aşk Bir Zamanlar oyunlarını Şehir Tiyatroları’nın repertuarından çıkarmıştı.

Bu, İmamoğlu’nun çizdiği Türkiye ortalamasına -veya İstanbul ortalamasına- hitap eden siyasetçi profiline uymuyordu.

Haklı olarak eleştirildi. Ben de eleştirdim.

Eleştirilerimin ardından Nuri Pakdil’in Umut’unun sahnelenmemesini de sorguladım.

Neden sahnelenmiyor?

Seyircisi mi az?

Hayır.

Umut oyunu sahnelendiği dönemde 36 temsil yapmış. Toplam izleyici sayısı 6671.

Çarptım, böldüm. Temsil başına 185-186 seyirci ediyor.

Hiç de az değil.

Üstelik, Umut’u seyretmeye gelenler seçkin bir kitledir.

Doğal olarak sordum.

Bunu CHP mi yaptı? CHP’mi oynatmıyor Umut’u?

CHP’nin yaptığı yanlışı eleştirmek güzelse, Kültür Bakanlığı’nın sorumluluğunda yapılan bir yanlışı sorgulamak da güzel olmalı.

İmamoğlu Karar’ı ziyarete geldiğinde konuyu sordum. Yaptığı izahtan şunu anladım.

Kendi hassasiyetlerine yeterince vakıf olmayan bazı idareciler tarafından gerçekleştirilen bir tasarruf. Ardından İmamoğlu sürprizi -tabir caizse- patlattı.

Nuri Pakdil’in Umut’unun sahnelenmesi için Şehir Tiyatrolarına talimat vermiş.

Ve Şehir Tiyatroları Umut’u programa almış.

Yazının tamamı için tıklayınız...