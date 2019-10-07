Fırat'ın doğusuna harekat haberi dünya basınında yankılandı

Amerikan ve İngiliz gazetelerinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat haberi geniş yankı uyandırdı. The Guardian, "ABD'nin Kürtleri terk etti" derken, New York Times TSK ile SDG arasında doğrudan çatışma riskine dikkat çekti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyeceği yönündeki Beyaz Saray açıklaması dış basında geniş yer aldı.

İşte dikkat çeken o yazılar...

NYT: Trump tavsiyelere karşı geldi

New York Times gazetesi, ‘Trump Amerikan politikasını değiştirerek Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyonuna destek verdi’ başlıklı haberinde, “Trump’ın kararı, hem IŞİD’e karşı operasyonlar için hem de İran’la Rusya’ya karşı kritik bir karşı denge olarak görev yapması amacıyla Suriye’nin kuzeyinde küçük bir askeri varlık bulundurmak isteyen Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililerin tavsiyelerine karşı geliyor” denildi.

‘TSK-SDG çatışması Işid’e karşı kazanımları tehlikeye atar’

New York Times, ismi verilmeyen Amerikan yönetimi yetkililerine dayanarak, Türkiye’nin operasyonu öncesinde bölgedeki 100 ila 150 Amerikan askeri personelinin çekileceğini ama ülkeden tamamen çıkarılmayacağını yazdı. Haberde, “Türkiye’nin operasyonunun ne kadar kapsamlı olacağı veya Türk askerilerinin ABD destekli Kürtlerle çatışıp çatışmayacağı bilinmiyor, ki böyle bir gelişme, Amerikan ordusunun IŞİD’le savaşta elde ettiği birçok terörle mücadele kazanımını tehlikeye atacaktır” ifadelerine yer verildi. New York Times, Trump’ın geçtiğimiz aralık ayında Suriye’den tamamen çekilme kararını açıklayıp sonrasında Pentagon, diplomatik ve istihbarat personel, Avrupa ile Ortadoğu’daki müttefiklerden gelen baskıyla geri adım attığını da hatırlattı.

Washington Post: ABD sorumluluktan kaçıyor

Washington Post gazetesiyse haberinde, ‘ABD’nin iki önemli müttefiki arasında aylardır barış sağlamaya çalıştığı’ yorumu yaptı; son açıklamayla bu çabalara ‘aniden son verildiğini’ yazdı. Gazete, Trump yönetiminin Türk ordusuyla ABD müttefiki olan Kürt savaşçılar arasında infilak etme potansiyeli bulunan bir durumda ‘sorumluluktan kaçıyor gibi göründüğünü’ belirtti.

Guardian: ABD Kürtleri terk ediyor

İngiliz gazetesi The Guardian, “ABD Kürt müttefiklerini terk ederek Türk güçlerinin Suriye’ye girmesine izin verecek’ başlıklı haberinde, bu durumun Amerikan politikasında ‘ani bir değişiklik olduğuna’ dikkat çekti. Açıklamanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon konuşmasından sonra geldiğine dikkat çekilen haberde, “Beyaz Saray, ani bir dış politika değişikliğiyle Amerikan askerlerini bölgeden çekerek, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekâtına yeşil ışık yaktı. Bu durum fiilen, Washington’ın uzun zamandır müttefiki olan Kürtlerin terk edilmesi anlamına gelecek” denildi. Haberde, “Görünüşe göre Suriye’yle ilgilenen diplomatlara danışmadan veya onların bilgisi dışında alınan bu karar, ülke içinde azille mücadele eden Trump’ın bir dizi dengesiz hamlesinin sonuncusu” ifadeleri kullanıldı.

"Kürtler ABD’YE bir daha hiçbir zaman güvenmeyecek"

Demokrat Kongre üyesi Ruben Gallego ise Trump’a tepki gösterdi. Gallego, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine girmesine izin vermek, Ortadoğu’da yapabileceğimiz en istikrar kaybettirici şeylerden biri. Kürtler Amerika’ya bir daha hiçbir zaman güvenmeyecek. Kendilerini korumak için yeni ittifaklar veya bağımsızlık arayışına girecekler” dedi.

AFP: Rasulayn’da binlerce kürt eylem yaptı

Fransız haber ajansı AFP’yse, Suriye’nin kuzeyinde dün binlerce Kürt’ün, Türkiye’nin olası operasyonuna karşı protesto gösterisi düzenlediğini duyurdu. Sınır kasabası Rasulayn’da düzenlenen gösteride Türkiye karşıtı sloganların atıldığı belirtildi. Habere göre, protestocular bölgedeki bir Amerikan üssüne yürüdü.