Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Bugün yarın başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada akan Yavuz gemisinin Kıbrıs'ın güneyinde bugün sondaja başlayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. "Stratejik ortaklarımızın bizi eleştireceği en son husus Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığıdır." diyen Bakan Dönmez, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakılılığı Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlıdır. Doğu Akdeniz'de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. Bakan Dönmez'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

Bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak

- Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkında ve takipçisi olacağız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamayacak. Arayacağız araştıracağız. Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak.

TANAP, TürkAkım projelerde ilerliyoruz

- Türkiye olarak uluslararası enerji piyasaları açısından önemli bir merkez olmaya devam ediyoruz. TANAP, TürkAkım gibi ülkeleri hatta kıtaları ilgilendiren devasa projelerde ilerliyoruz, tamamlama noktasına getirdik. Enerji arz güvenliğimizi tesis ediyoruz, sektörümüzün itibarına katkılar sağlamış oluyoruz.

Mevcut LNG kapasitemizi tam 4 katına çıkardık

- Doğalgazda LNG tesislerimiz ve depolama projelerimizin katkısıyla arz sorunumuzu tamamen ortadan kaldırdık. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu ve Avrupa bölgesinde 4 LNG terminaline sahip tek ülke. 5, terminalimizin inşallah planlamasını yapıyoruz. Mevcut LNG kapasitemizi tam 4 katına çıkarmış olduk.

210 bin şikayet aldık ve bunların yüzde 99,47'sini giderdik

- Her alanda çalışmalarımız kamu özel sektör işbirliğiyle sürdürmüş olacağız. Tedaş tarafından hayata geçirilen aydınlatma mobil uygulamasıyla vatandaşla nerede olurlarsa olsunlar bu uygulamayla bize iletebiliyorlar. Uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 210 bin şikayet aldık ve bunların yüzde 99,47'sini giderdik.