Cemil İpekçi evlilikleri kaç kere evlendi ilk karısı 17 yaşında...

Muhafazakar modacıyım diyen Cemil İpekçi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları merak konusu oldu. 1948 doğumlu olan Cemil İpekçi, aslen İstanbullu. 2 kez evlilik yapan Cemil İpekçi ilk evliliğini imam nikahıyla 17 yaşında Zeynep adında bir kızla yaptı. Peki Cemil İpekçi'nin şimdiki sevgilisi kim?

Cemil İpekçi her dönem adından söz ettirmeyi başaran ünlü modacılardan birisi. Aslen İstanbullu olan ve 1948 doğumlu olan modacı Cemil İpekçi özel hayatı ile de hep gündemde kalmayı başarıyor. Sık sık sevgili değiştiren Cemil İpekçi 2 kez evlilik yapmıştır. İlk evliliğini daha 17 yaşındaylen imam nikahıyla Zeynep adında bir kızla yapmıştır. İkinci evliliğini ise 21 yaşında kendisinden 12 yaş büyük, Belçikalı “Lulue Bluemoon” adında bir kadınla yapmıştır.

CEMİL İPEKÇİ KİMDİR: Remzi Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948, Türk moda tasarımcısı.

Cemil İpekçi, 5 Ağustos 1948 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Nejat İpekçi, annesi Sahire hanımdır. Yedi yaşındayken anne ve babası boşandılar. Şevkat (d.1944), ve Kenan (d.1951) adında bir ablası bir erkek kardeşi vardır. Aslan burcu erkeği olan Cemil İpekçi İlköğrenimine 1955 yılında Işık Lisesi’nde başladı ve ardından Şişli Koleji’ne geçti. Son yılda disiplin sevmediği için tam 12 okul değiştirdikten sonra Tarhan Koleji’nden mezun oldu.

Babasının isteği üzerine iktisat okumak üzere yurtdışına gitti ama babasının iktisat okuduğu sandığı Cemil İpekçi Londra‘daki ünlü Royal Academi Of Art’ın moda bölümünde eğitim gördü. Cemil İpekçi “Royal Academy of Art” Desen bölümünden 1971 yılında mezun oldu.

Belçika’da üniversitede okurken harçlığını çıkarmak için beş sene boyunca bir kulüpte Fransızca – İngilizce şarkılar söyledi. Türkiye’ye döndüğünde sahne için teklif almıştı. Annesi nedense küpe takmasına, özel hayatına karışmadı ama sahneye çıkmasına izin vermedi.

1972-75 yılları arasında hazır giyim üzerine stilist olarak çalıştı ve 1975 yılından itibaren de kendi moda evini kurarak, özgür tasarımlarını Tzagne isimli butiğinde gerçekleştirmeye başladı. 1979 yılında Tzagane’ın ikinci şubesini Fransa-Nice’te açtı ve 1984 yılına kadar bu iki butiği işletti. Türkiye’ye döndüğünde kendi modaevinde haute couture üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı ve ülkemiz modasına yön veren modacılaisini korudu.

Cemil İpekçi‘nin 1984’e kadar gerçekleştirdiği bütün tasarımları Eski Anadolu Uygarlığı’nın izlerini taşırken, 1984’de yeniden İstanbul’a dönüşünden bugüne değin yaşattığı tasarım evi Haute Couture ile çağdaş gece modasına şaşırtıcı bir dönüş yaptı.

Modacı Cemil İpekçi, Şişli Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları için yeni kıyafetler hazırladı. Temizlik işçileri, bundan sonra Cemil İpekçi’nin özel tasarım kıyafetleriyle Şişli halkına hizmet verecekler. Kıyafetler, yaz ve kış olmak üzere 2 ayrı tarzda tasarlandı.

Türkiye’de moda deyince hemen akla gelen isimlerden biri olan Cemil İpekçi, farklı tasarımları, rengarenk koleksiyonları ile bir ekoldür.Yıllarını bu mesleğe vermiş olan başarılı modacı, Osmanlı esintileri taşıyan çizigileriyle Türk modasına, yıllardır yön vermeye devam ediyor.

Evlilikleri :

1.evliliği : İlk evliliğini 17 yaşındayken “Zeynep”adında bir hanımla imam nikahı ile yapan İpekçi,

2.evliliği : İkinci evliliğini ise 21 yaşında gerçekleştirmiş. Halk arasında hiç evlenmediği yönünde bir kanı olan ünlü modacının yıllar önce Belçika’da eğitim görürken kendinden 12 yaş büyük, Belçikalı “Lulue Bluemoon” isminde bir kadınla evlenip ayrılmıştır.

Cemil İpekçi “Muhafazakar eşcinselim” açıklaması yapmıştır.