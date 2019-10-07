ABD'de 'Kürtleri sattık' tepkisi Murat Yetkin yazdı

Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklamasını değerlendiren Murat Yetkin, "karışmayacağım" mesajı verildiğini, ABD'de "Kürtleri sattık" yorumlarının başladığını yazdı.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat eli kulağında. Ankara'nın yıllardır sinyalini verdiği operasyona ilişkin Beyaz Saray'ın açıklaması tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Suriye harekatına ABD destek vermiyor ama “karışmayacağım” diyor

Yankı uyandıran bu açıklamayı kendi sitesinde değerlendiren Murat Yetkin, "ABD'nin iki NATO ordusunun birbirlerine kurşun sıkma ihtimalini önlemek için bu zemini kabul etmek durumunda kaldı" dedi.

Yetkin, "Geldiğimiz noktada bu diplomasinin “destek olmuyorsanız, köstek olmayın” merkezli sonuç alabildiği görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD’de “Kürtleri sattık” tepkisi

“ABD sözünde durmadı, çekiliyor” diyen YPG'nin direneceğine dikkat çeken Yetkin, şu ifadelere yer verdi:

"Beyaz Saray açıklaması yapılır yapılmaz, ABD medyasında, Trump’ın Türkiye’nin “müttefik Kürtlere saldırmasına” izin verdiği, “Kürtleri sattığı” yorumları başladı.

Bunda şu ara yükselen Trump karşıtlığının da payı var ama, özellikle Amerikan askeriyesinin de bu kampanyaya el altında destek olması beklenebilir.

Gerçi ABD ve Kürt hareketlerinin İkinci Dünya Savaşından sonra gelişen işbirliği tarihi, kullanılıp son anda ortada bırakılma üzerine kuruludur. Ancak bu konu da baş ağrıtmaya aday."

YPG/PKK'dan ABD'ye 'Fırat'ın doğusu' suçlaması SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray'ın açıklaması neydi?

Açıklamada Amerika’nın söz konusu operasyonun bir parçası olmayacağı vurgulanırken Amerika’nın, bölgede bugüne dek IŞİD’e yönelik yürüttüğü faaliyete değinildi ve Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine yönelik de eleştiri dile getirildi.

Beyaz Saray açıklamasında “Bugün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar. Türkiye yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine yönelik uzun zamandır planladığı operasyon konusunda harekete geçecek. Amerikan Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve bir parçası olmayacak. Amerikan güçleri IŞİD’in halifelik ilan ettiği ve Amerika’nın onları def ettiği bu bölgelerde artık bulunmayacak. Amerikan hükümeti bölgedeki IŞİD militanlarının geldiği Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine IŞİD savaşçılarını geri almaları konusunda baskı yaptı ancak onlar bu kişileri geri almayı kabul etmediler. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerine büyük maliyetler getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede geride kalan iki yıl boyunca yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak“ denildi.