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ABD ve YPG'nin kozu tepki çekti Abdullah Ağar açıkladı

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Beyaz Saray'ın açıklamasını değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, El-Hol kampında tutulan 10 bin cihatçı DAEŞ'linin serbest kalabileceği imasına tepki gösterdi.

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Beyaz Saray'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye sorumlu olacak"

Yine açıklamada "Amerikan hükümeti bölgedeki IŞİD militanlarının geldiği Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine IŞİD savaşçılarını geri almaları konusunda baskı yaptı ancak onlar bu kişileri geri almayı kabul etmediler. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerine büyük maliyetler getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede geride kalan iki yıl boyunca yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak“ denildi.

El-Hol kampı tehdit aracı oldu

ABD'nin operasyona ilişkin yaptığı bu açıklamayı Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu:

"8-10 bini yabancı çihatçı, 35 bini çocuk, 35 bini yetişkin 80.000 Daesh’linin barındığı El-Hol (Al Hawl) Kampıyla ilgili ABD (sorumluluk Türkiye’de’ derken, anlaşmamı var, tehdit mi ediyor? “Al Hol” YPG/PKK’nın ABD’ye karşı EN ÖNEMLİ 2 KOZUNDAN ve TEHDİT ARACINDAN BİRİ!"

Öte yandan güvenlik uzmanı Mete Yarar, ABD'den gelen bu açıklamayı CNN TÜRK yayınında değerlendirdi.

"Türkiye'nin istediği bir durumdu"

Mete Yarar, "Beyaz Saray'ın açıklaması bu anlamda en yüksek perdeden bir açıklama. Endişe edilen konulardan bir tanesi şuydu. ABD askeri ile Türk askerinin karşı karşıya gelmesi. Açıklamanın içeriğinden anlıyoruz ki, ABD güvenli bölge konusunda destek vermeyecek. Ama bunu engelleyecek bir durum içerisinde olmayacak. Bu da Türkiye'nin istediği bir durumdu. tek taraflı yapmak istiyordu. Türkiye'nin istekleri bu açıklama ile birlikte yapılmış gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

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