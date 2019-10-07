Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik operasyon mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'ye düzenlenecek operasyonla ilgili Twitter'dan son dakika açıklamalarda bulundu.

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cumartesi günü yaptığı açıklamada "Belki bugün belki yarın denecek kadar" yakın demiş, dün gece de ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da; Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığında olduğu ifade edilmişti. Türkiye'den arka arkaya açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak ''Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik'' dedi. İşte Çavuşoğlu'nun o Tweeti: