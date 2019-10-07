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Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte forma giyen Nabil Dirar'ın kasığında fıtık olduğu anlaşıldı.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bir süredir kasığındaki ağrılarla sahaya çıkıyordu. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev yapan Faslı futbolcu, bazı maçlarda ağrı kesici iğneyle oynayabildi.

Ameliyat olacak
Tecrübeli oyuncunun detaylı muayenesinde, kasık fıtığı olduğu anlaşıldı. Fas Milli Takımı’ndan affını isteyen Dirar’ın ne zaman ameliyat olacağı belli değil.

1 ay yok
Başarılı oyuncunun, Hasan Ali’nin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından bıçak altına yatması muhtemel. Dirar ameliyat olursa, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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