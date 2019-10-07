Haşim Kılıç'tan Türk siyasi hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalar

ANKARA'da düzenlenen Özgürlük Araştırmaları Vakfı'nın 5'inci yıl kutlama töreninde konuşan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Türk siyasi hayatı ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptığı konuşmada Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracakları partileri değerlendirerek “İnsanlar kendilerine yeni bir yurt, yeni bir mahalle arıyor” dedi.

"Türk siyasi hayatı raydan çıktı"

Kılıç ayrıca, yeni oluşuma destek verebileceğini söyledi ve "Türk siyasi hayatı raydan çıktı" dedi. Kılıç ayrıca, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin suç kapsamına alınarak farklı seslerin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini onaylamadım

Başından beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yapılan düzenlemelerin hiçbirini onaylamadığını dile getiren Kılıç, "Sorunların çıkacağı belliyken bunu ısrarla ve inatla yaptılar ve bugün de ciddi bir darboğaz ile karşıya kaldılar. Yüzde 51 uygulaması, küçük partiler tarafından büyük partileri esir alma yoludur. Türk siyasi hayatını yolundan çıkartmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Yüzde 51 şartı da kaçınılmaz olarak gündeme gelecekti. Sistemin ismi değil, kuvvetler ayrılığının yerli yerine oturtulması çok önemli. Bundan dolayı çok büyük sıkıntı yaşayacağız." diye konuştu.

Siyasi mahallelerden göç hareketi başladı

Artık tüm siyasi mahallelerden bir göç hareketi başlamıştır diyen Kılıç, "Bu ne beyin göçü ne de savaş göçüdür. Gönül göçü olarak niteleyebileceğimiz bu taşınmayı başlatanlar, kendilerine yeni bir yurt yeni bir mahalle aramaktadırlar." dedi.