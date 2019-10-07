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Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjde! Ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için Pazartesi gününden itibaren 5 solo otobüs ücretsiz hizmet vermeye başlaması için talimat verdiği öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Metro İstasyonu çıkışından kampüs içine kadar 5 solo EGO otobüsüyle ücretsiz taşınacak.

Hazırlıklarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, ilk etapta 5 solo otobüsün metro çıkışından kampüs içine kadar ücretsiz servis yapması yönünde karar aldı. Solo servisler, haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sosyal medyadan duyurdu

Öğrencileri sevindirecek haber Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabında duyuruldu. Mesajda, “Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın talimatı ile Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren (yarın) 5 solo otobüs, Beytepe metro istasyonundan üniversiteye ücretsiz hizmet vermeye başlıyor” ifadelerine yer verildi.

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