Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjde! Ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için Pazartesi gününden itibaren 5 solo otobüs ücretsiz hizmet vermeye başlaması için talimat verdiği öğrenildi.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Metro İstasyonu çıkışından kampüs içine kadar 5 solo EGO otobüsüyle ücretsiz taşınacak.
Hazırlıklarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, ilk etapta 5 solo otobüsün metro çıkışından kampüs içine kadar ücretsiz servis yapması yönünde karar aldı. Solo servisler, haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Sosyal medyadan duyurdu
Öğrencileri sevindirecek haber Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabında duyuruldu. Mesajda, “Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın talimatı ile Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren (yarın) 5 solo otobüs, Beytepe metro istasyonundan üniversiteye ücretsiz hizmet vermeye başlıyor” ifadelerine yer verildi.