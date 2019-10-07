Şenol Güneş: Abdullah Avcı kötü giderse sorumluluğu ben alırım

Beşiktaş'taki kötü gidişatı değerlendiren Şenol Güneş, Abdullah Avcı'nın sözleri üzerine "Yok yok üzülmedim hatta biraz daha opsiyon vereyim ki 3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım.'' dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi Tivibu Spor'a verdiği özel röportajda önemli konulara değindi.

"Beşiktaş'ın durumu geçici''

Beşiktaş ve teknik direktörü Abdullah Avcı'nın durumuyla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. hızlı bir değişim oldu. Abdullah Hoca da iyi bir karakterdir. İşini çok seven biridir ama şu anda biraz bunalımda, sıkıntıda... Çünkü belki düşündüğünün dışında olaylar gelişti" ifadelerini kullandı.

''3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım''

Abdullah Avcı'yla ilgili olumlu ifadeler kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Bazen söylemleri başka yere gitse de bizi eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Allah razı olsun. Yok yok üzülmedim hatta biraz daha opsiyon vereyim ki 3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım. Yeter ki o iyi olsun, takım iyi olsun. Ben sevinirim o zaman. Bir şeyi savunmaya ihtiyaç duyarsanız zayıf kalırsınız" dedi.

''Trabzonspor, biraz daha az sorunlu''

Ligdeki takımların durumunu da değerlendiren Şenol Güneş, "Dört büyüklere bakarsak Trabzonspor, biraz daha az sorunlu. Diğerleri daha çok sorunlu. Kulüplerin yapısının değişmesi gerekir. Ekonomimizi nasıl kullanacağız, yerli-yabancı konusu tartışılıyor. Biz Avrupa'da yarışan, iddialı olmak isteyen takımların bıraktığı ya da istemediği oyuncuları alıp onlarla yarışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.