Fatih Terim operasyon için düğmeye bastı! 5 ismin biletini kesti

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından futbolcularını topa tutan Fatih Terim'in performansından memnun olmayıp hedef gösterdiği isimler de netleşti.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı ve ezeli rakibini yakalama fırsatını geri tepti.

''Yürekli çocukları oynatmalıydım''

Teknik direktör Fatih Terim, kötü performans sergilenen Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncuları hedef göstermiş "Bu kadar önemsemeyen, ciddi olmayan Galatasaray beklemiyordum. Çok güvendim ve takımımı bozmadım. Belki de acemi, oynamamış ancak daha yürekli çocukları oynatmalıydım." ifadelerini kullanmıştı.

5 ismin biletini kesti

Tecrübeli çalıştırıcının performansından memnun olmayıp hedef gösterdiği isimler de netleşti. İşte Terim'i PSG maçında ortaya konan futbol sonrası Başkent'te hayal kırıklığına uğratan futbolcular:

Sofiane Feghouli

Mariano

Selçuk İnan

Belhanda

Nagatomo