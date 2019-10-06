Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Yoğun yağış altında oynanan zorlu mücadelede bordo-mavili ekip, 1-0 geriden gelerek, 2-1'lik galibiyete ulaştı. Alınan bu galibiyetle Trabzonspor, puanını 12 yaptı ve 3. sıraya yerleşerek zirve yarışına ortak oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Çaykur Rizespor: 1 - 2 :Trabzonspor

90' GOOOLL!!! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golü ile maçta öne geçiyor. Uğurcan Çakır'ın uzun kale vuruşuyla ceza yayı önünde topla buluşan Alexander Sörloth bekletmeden kafayla pasını ceza alanındaki Anthony Nwakaeme'ye aktarıyor. Anthony Nwakaeme'nin sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

73' GOOOLL!!! Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sağ kanatta topla buluşan Daniel Sturridge'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Alexander Sörloth, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

23' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Dario Melnjak'ın golü ile maçta öne geçiyor. Ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan üst köşede ağlarla buluşuyor.

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Hüseyin Göçek

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth