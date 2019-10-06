HABER /  EKONOMİ

Bu zam sürücülerin canını çok sıkacak!

Hükümet, otoyol ve Boğaz köprülerine 7 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaptı! KGM'den yapılan açıklamada enflasyona rağmen 21 aydır zam yapılmadığı hatırlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Zamların 7 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

KGM’den yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı belirtildi.

"Zorunlu hale geldi"

Açıklamada, Boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Rus milletvekiline ABD'de gözaltı!
Irak kan gölüne döndü! 104 ölü 6 bin yaralı
Avusturya’da silahlı saldırı 5 ölü
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'dan kaçırıldığı iddia edilen genç kız Antalya'da bulundu
Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir
Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten net ne kadar kazandı?
Yorumlar