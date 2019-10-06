130 bin metal işçisinin toplu sözleşme süreci başlıyor

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde görüşmeler yarın başlayacak.

Yeni dönem sözleşme görüşmelerinde işveren tarafını MESS, işçi tarafını Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları temsil edecek.

Sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Sözleşme sürecinin uzamadan, çalışma barışı korunarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Sözleşmemizin bütün paydaşlarımız için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise, "Bizim sloganımız, 'üretmek, kazanmak, kazandırmak'. Amacımız önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeyi de uzlaşıyla masada imzalamak" dedi.