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Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat Tam yüzde 37.7 artış

Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'sine ait yılın ilk 9 ayına ait ihracat verileri açıklandı. Türkiye, 2019 Savunma Sanayii İhracatında Rekor Kırdı.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin, 9 aylık ihracatında rekor kırıldı.

Bu yılın ilk 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracat rakamı yüzde 37.7 artış ile 1 milyar 855 milyon dolara yükseldi. 

En çok ihracat yapılan ülke ABD

En çok ihracat yapılan ülke ise yüzde 17 artışın yaşandığı 595 milyon 248 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD’yi 184 milyon 776 bin dolar ile Almanya, 180 milyon 356 bin dolar ile Umman ve 138 milyon 753 bin dolar ile Katar takip etti. 

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