Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ak Partililere fitne uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasını yaptı. Konuşmasında Ak Partilileri uyaran Erdoğan ''Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ak Parti'nin seçimdeki performansı, Güvenli Bölge ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili tartışmalar vardı. Erdoğan konuşmasında Ak Partililere fitne uyarısında bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Çalışmalarımızda şunu gördüm; Fitne bayağı egemen!

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır.

Biz sıradan bir parti değiliz

İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlüdür. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması bu dönemde verdiğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır, bizler dava arkadaşıyız.

Attığınız her adımı ölçüp tartın

Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Hep söyledim. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

Sistem değişikliği çıkışı

Birileri yüzde 50+1'i değiştirelim diyor, neyi değiştiriyorsunuz? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış. Neyi, kime söylüyorsun. Biz millete sorduk. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki, dağdakilerle omuz omuza gezersin sonra seçim kazandık dersin. Seçimlerin en tartışmalı bölgeleri kuşkusuz Ankara ve İstanbul seçimleriydi.

Telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce bizim kabul etmemiz lazım

Seçimlerin en tartışmalı bölgeleri kuşkusuz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. Belediye meclislerindeki tablo açık ara önde. Belediye meclislerini İstanbul'da da Ankara'da da Cumhur İttifakı yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce biz kabul edeceğiz ardından milletimize anlatacağız.

Daha güzel başarılar bizi bekliyor

Biz laf üzerine laf koymak yerine eser üzerine eser koyduk. Yalandan ve iftiradan Rabbimize sığınarak milletimize karşı açık yürekli olmaya gayret etti. Yaptıklarımızla bu kifayetsiz muhterislerin gerçek yüzlerini milletmize gösterdik. Biz 17 yıldır her başarımızın gerisinde milletimizin desteği olduğunu bilerek bugünlere böyle geldik. Milleti hiçe sayanların günleri sayılıdır. AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor bundan endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirirsek bizi gelecekte daha büyük başarılar bekliyor. Bu ülkeye en büyük hizmetleri AK Parti getirmiştir, bundan sonra yapılacakları da AK Parti yapacaktır. Milletimiz yeni hizmetlerin sabırsızlığı içerisindedir.



Trump gündeme getirdi, yanındakiler talimata uymadı



Dün televizyonda bir ukala çıkmış; güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış diyor. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Bunlar geçmişi şurada 5-10 seneyi bile okumaktan acizler. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Sonra Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama yanındakiler talimata uymuş değiller.

Tedbirimizi buna göre almak zorundayız

PKK-PYD-YPG burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah yüklü araçlar kime geliyor, neden geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. 911 kilometre sınır bize ait. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz yerler Sayın Trump'ın 20 mil diye hitap ettiği 30-32 kilometrelik derinlik bizim durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli.