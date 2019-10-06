Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş, Kaz Dağları için başlatılan izinsiz yürüyüşte yer alması sebebiyle gözaltına alındı.

Ankara'da yapılacak olan ve Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan yürüyüşe başlayan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş başlatan grubu dün akşam ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüyen 8 kişilik grup gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı da var

Gözaltına alınanlar arasında, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu öğrenildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilk işlemleri tamamlanan 8 kişinin, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüleceği bildirildi.