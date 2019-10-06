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ABD Büyükelçiliği'nden ikinci özür! Pişmanlığımızı yineliyoruz

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama geldi. Açıklamada hata için özür dileriz, pişmanlığımızı yineliyoruz dendi.

ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından Devlet Bahçeli ile ilgili olumsuz bir paylaşımın beğenilmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz. Kendimizi Ergun Babahan'la ya da tweetinin içeriğini ilişkilendirmiyor ya da onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz."

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