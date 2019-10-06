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Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eski eşi ve kızını öldürdü

İhlas Haber Ajansı

AĞRI’nın Patnos ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi; eski eşi ve kızını silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞRI’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, ikinci evliliğini yapan B.S. (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında sinir krizi geçiren B.S., belinde taşıdığı silahla eski eşini vurdu.

Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.’yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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