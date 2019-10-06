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Rus milletvekiline ABD'de gözaltı!

Rus milletvekili İnga Yumasheva FBI tarafından gözaltına alınarak sorgulandı! Rus Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki gelişmeyi düşmanca eylem olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus milletvekili İnga Yumasheva’nın ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmasını “düşmanca eylem” olarak nitelendirerek ABD'ye protesto notası verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yumasheva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve FBI yetkilileri tarafından sorguya çekildiği belirtildi.

Yumasheva’nın, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ABD Kongresi ile ilişkileri koordine etmekle görevli olduğunun anımsatıldığı açıklamada, “ABD yönetiminin adımları nedeniyle protesto notası verdik. Söz konusu adım, Rusya-ABD ilişkilerini daha da bozma amacı taşıyan, Rusya ve temsilcilerine yönelik bir başka düşmanca eylemdir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu eylem nedeniyle Moskova’nın “derin bir öfke” duyduğuna işaret edilerek “Washington’da karar alanlar, Rusya ile ilişkilerin sistematik bir şekilde kötüleştirilmesinin nasıl sonuçlanabileceğini düşünmelidir. Bu tür bir politika sağgörüsüz ve tehlikelidir.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de söz konusu olayı "provokasyon" olarak nitelendirerek "ABD'nin adımı, uluslararası sorumlulukların bir başka ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

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