HABER /  DÜNYA

Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmasını istediğine dair bir şikayet mektubu hazırlayan ve Trump'a karşı azil soruşturması açılmasına neden olan muhbirin ardından, ikinci bir muhbir olduğu belirlendi.

Amerikan istihbarat görevlisi olduğu belirtilen ilk muhbiri temsil eden hukuk şirketi yetkilisi avukat Mark Zaid, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, yine istihbarat görevlisi ikinci bir muhbirin daha olduğunu belirtti.

Zaid, söz konusu muhbirin, Amerikan İstihbaratı Başmüfettişliği ile Trump'ın Ukrayna ilişkilerine dair konuştuğunu ancak henüz bir şikayet mektubu sunmadığını kaydetti.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fethi Yıldız ABD Büyükelçiliğinin özür açıklamasına ateş püskürdü! Bu büyükelçiyi...
Ankara'da kan donduran olay! 2.5 aylık Çınar bebeğin ölümündeki ayrıntılar şoke etti
Senetlerle ilgili vatandaşa kritik uyarı: Sakın yırtmayın! Ödemek zorunda kalabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ak Partililere fitne uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon açıklaması sonrası YPG'li teröristler sınıra yerleşti
Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
ABD Büyükelçiliğinden ikinci özür! Pişmanlığımızı yineliyoruz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar
2019 tatil ayları okullar ne zaman kapanıyor ilk ara tatil başlangıcı
130 bin metal işçisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
KYK yurt başvurusu yapma TC ile yurt başvuru yapma ekranı
Yorumlar 1 yorum