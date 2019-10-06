Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı Süper Lig'in 7. haftasında sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u Burak yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 5 hafta sonra 3 puanla tanışmanın sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.

35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.

63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.

69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Douglas), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 85 Necip Uysal), Ljajic (Dk. 46 Diaby), N'Koudou, Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 75 Musa Çağıran), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 66 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 57 Juinor Fernandes), Cisse

Goller: Dk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 69 Diaby (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Yılmaz, Dk. 28 Lens, Dk. 39 Ruiz (Beşiktaş), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 65 Ceyhun Gülselam, Dk. 65 Cisse, Dk. 86 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)