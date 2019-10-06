Batman'da tüyler ürperten cinayet itirafı

Batman'da kayıp ihbarı yapılan Hamit Dal'ın oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili olarak tüm aile tutuklanırken cesedin çuvalla taşındığı ortaya çıktı.

BATMAN'da kayıp ihbarında bulunulan 56 yaşındaki Hamit Dal'ın aile içi infazın kurbanı olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili olarak oğlu Abdurrahim Dal, eşi ve kızı ile cesedi taşıyan şoför tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahim Dal, beş gün önce Yavuz Selim Mahallesi 3539 Sokak'ta yaşayan babası Hamit Dal'ın (56) kaybolduğu iddiasıyla polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Dedektif gibi çalıştı

Öldürülen Hamit Dal’ın kardeş Mehmet Ali Dal dedektif gibi çalışarak katil zanlılarını ortaya çıkardı. Katil zanlısı yeğenlerinin çelişkili konuşmalarının üzerine evin karşısındaki camiye ait güvenlik kameralarını inceleyen M. Al Dal ağabeyinin evine sabah erken saatlerde bir aracın girdiğin görmesi üzerine ağabeyinin alesinden şüphelendi.

Aile fertleriyle konuşan M. Al Dal ağabeyinin yeğenleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. M. Al Dal durumu polis ekiplerine bildirdi. Pols ekipleri daha sonra Cudi Mahallesi'ndeki Dal Ailesi'ne ait eve giderek şüphelileri gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yakalandılar

Güvenlik kameralarını inceleyen polis kayıp ihbarının verildiği günün sabahında Abdurrahim Dal'ın (21) yanındaki Ömer Kutluk ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Abdurrahim Dal, sorgusunda babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf etti.

Abdurrahim Dal'ın ifadesi doğrultusunda annesi Ayşe Dal, kardeşi Hatice Dal ile cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü Ömer Kutluk da gözaltına alındı.

Cesedi gömülü olduğu yerden çıkarıldı

Ekiplerce belirlenen adreste yapılan kazıda baba Dal'ın cesedi bulundu.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside baba Dal'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahim Dal ile kendisine yardım eden annesi Ayşe Dal, kardeşi Hatice Dal ile cesedi birlikte taşıdığı belirlenen otomobil sürücüsü Ömer Kutluk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.