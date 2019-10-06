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Bursa'dan kaçırıldığı iddia edilen genç kız Antalya'da bulundu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'dan kaçırılarak Antalya Kaş'a getirildiği iddia edilen Rabia Gümüş (16), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu. İyi haberin verildiği Filiz Gümüş (43), kızını almak için Kaş'a gitti.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş (43), 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın (16) evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğüne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis; K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

Kepez ilçesindeki yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, önceki gün, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söylemişti. İyi haberi aldığını belirten Filiz Gümüş, kızı Rabia'nın, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunduğunu söyledi. Gümüş, Rabia'yı almak için Kaş'a gittiğini kaydetti.

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