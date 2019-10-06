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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması

İhlas Haber Ajansı

Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ün diz kapağının çıktığı ve buna bağlı olarak kıkırdak kopması yaşandığı açıklandı.

Beşiktaş'a Dorukhan'dan kötü haber...

Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve takım arkadaşı Vida'yla da çarpışan Dorukhan Toköz'ün sağ diz kapağının çıktığı, buna bağlı olarak da diz kapağında kıkırdak kopması meydana geldiği öğrenildi.

Ameliyata alınacak olan Dorukhan'ın uzun bir süre takımdan ayrı kalması bekleniyor.

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