HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray'dan kritik açıklama: Türkiye Suriye'ye operasyon düzenleyecek

İhlas Haber Ajansı

Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD’nin desteklemeyeceğini ve operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ”Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı. Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

ABD kuvvetleri artık olmayacak
Açıklamada, 'Suriye topraklarında IŞİD'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı' ifade edildi.

"Türkiye DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak"
ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan IŞİD mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağı, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı
Avusturya’da silahlı saldırı 5 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
Bursa'dan kaçırıldığı iddia edilen genç kız Antalya'da bulundu
Beşiktaş Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Batman'da tüyler ürperten cinayet itirafı
Irak kan gölüne döndü! 104 ölü 6 bin yaralı
Arda Ayten milyoner yarışmasından net ne kadar kazandı?
Yorumlar 5 yorum