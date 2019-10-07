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Rıdvan Dilmen UEFA Futbol Komitesi’ne seçildi

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye’yi UEFA’da temsil edecek. Rıdvan Dilmen, UEFA Futbol Komitesi’ne seçildi.

UEFA Futbol Komitesi’nde Rıdvan Dilmen ile birlikte Luís Figo, Dejan Savićević, Demetrio Albertini, Oleh Protasov, Marko Pantelic, Emir Spahic ve Levan Kobiashvili gibi isimler yer alıyor.

UEFA yönetimine sunalacak
Komite; oyun kuralları ve futbolun gelişimi için toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunacak ve bunları UEFA yönetimine sunacak. Komitenin danışmanlığını ise UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti yapıyor.

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