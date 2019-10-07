HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Beyaz Saray'ın operasyon açıklamasına ilk tepki

Beyaz Saray'ın "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil  olmayacak“ açıklamasına Türkiye'den ilk tepki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil  olmayacak“ denildi. 

"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur''
Konuya ilişkin ilk açıklama , Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi. 

İlgili Haberler
Beyaz Saray'dan kritik açıklama: Türkiye Suriye'ye operasyon düzenleyecek
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim operasyon için düğmeye bastı! 5 ismin biletini kesti
Mersin'de Suriyeli çocuğa tokat atan zanlının akıbeti belli oldu
Beyaz Saray'dan kritik açıklama: Türkiye Suriye'ye operasyon düzenleyecek
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ersun Yanal'dan flaş karar! Jailson bardağı taşırdı kızağa çekiliyor
Fatih’te iki katlı metruk bina alev alev yandı
Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı
Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı
Trump'tan "Demokratların azli" çağrısı
Burs ücretleri ne kadar 2019-2020 lisans, önlisans burs parası
Yorumlar 3 yorum