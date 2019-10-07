Türkiye'den Beyaz Saray'ın operasyon açıklamasına ilk tepki

Beyaz Saray'ın "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ açıklamasına Türkiye'den ilk tepki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi.

"Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur''

Konuya ilişkin ilk açıklama , Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi.