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Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat oldu

Demirören Haber Ajansı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Lacivertli-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka maçın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir. Oyuncumuz Pavelka'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de sosyal medya hesaplarından David Pavelka için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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