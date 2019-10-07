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Rusya’dan ABD’ye nota! Düşmanca eylem

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus milletvekili İnga Yumaşeva’nın ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmasını “düşmanca eylem” olarak nitelendirerek ABD'ye protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus milletvekili İnga Yumaşeva’nın ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmasını “düşmanca eylem” olarak nitelendirerek ABD'ye protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yumaşeva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve FBI yetkilileri tarafından sorguya çekildiği belirtildi.

Yumaşeva’nın, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ABD Kongresi ile ilişkileri koordine etmekle görevli olduğunun anımsatıldığı açıklamada, “ABD yönetiminin adımları nedeniyle protesto notası verdik. Söz konusu adım, Rusya-ABD ilişkilerini daha da bozma amacı taşıyan, Rusya ve temsilcilerine yönelik bir başka düşmanca eylemdir” ifadesi kullanıldı.

Bu tür bir politika sağgörüsüz ve tehlikelidir

Açıklamada, söz konusu eylem nedeniyle Moskova’nın “derin bir öfke” duyduğuna işaret edilerek “Washington’da karar alanlar, Rusya ile ilişkilerin sistematik bir şekilde kötüleştirilmesinin nasıl sonuçlanabileceğini düşünmelidir. Bu tür bir politika sağgörüsüz ve tehlikelidir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de söz konusu olayı "provokasyon" olarak nitelendirerek "ABD'nin adımı, uluslararası sorumlulukların bir başka ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı açıklamada, “Fort Ross Diyalog Forumu”na katılmak üzere ABD’ye giden Yumaşeva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alınarak FBI tarafından sorguya çekildiğini söylemişti

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