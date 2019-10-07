Doğu Perinçek'ten Türkiye'ye operasyon çağrısı! Suriye, Irak, İran, Azerbaycan...

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyal verdiği Suriye operasyonuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Perinçek, harekatın en az kayıpla, en düşük maliyetle en hızlı sonuca ulaşması için Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyine askeri harekat yapılmasına destek veren paylaşımlar yapan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve Mehmetçiğimizle omuz omuzayız" ifadesini kullandı. Doğu Perinçek, Suriye'de askeri harekat yapılmasını destekliyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde SDG kontrolundaki bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat yapacağı yönündeki sözleri üzerine sosyal medyadan destek paylaşımları yaptı.

Mehmetçiğimizle omuz omuzayız

“Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından Fırat’ın doğusuna askerî harekâtın başlamak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve Mehmetçiğimizle omuz omuzayız” diyen Perinçek, BarışPınarıHarekatı etiketini kullandı.

Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği çağrısı

Perinçek, harekatın en az kayıpla, en düşük maliyetle en hızlı sonuca ulaşması için Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtı'nda Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız. Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!#BarısPınarıHarekatı — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 6, 2019

Türkiyemizin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda her zaman vurguladığı güvencelere gösterdiği bağlılık, bölge ve dünya ölçeğindeki ittifak birikimimizi güçlendirecek ve kesin zafere katkıda bulunacaktır. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 6, 2019