Reuters ABD askerlerleri Türkiye sınırından çekiliyor haberi geçti

Son dakika haberine göre, ünlü uluslararası haber ajansı Reuters ABD askerlerleri Türkiye sınırından çekiliyor şeklinde bir son dakika haber servis etti.

Reuters haberinde ayrıca YPG güçlerinin ABD'nin sözünü tutmadığı gerekçesiyle çekileceğini de açıkladı.

Ankara-Washington hattında büyük bir gerilime sebep olan Suriye Demokratik Güçleri, diğer adıyla PYD/YPG'nin ABD’nin Suriye-Türkiye sınırından ayrılacağını açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Suriye Demokratik Güçleri, ABD güçlerinin taahhütleri yerine getiremediği için Türkiye sınırındaki bölgelerden ayrıldığını duyurdu.

ABD güçleri 2 gözlem noktasını boşalttı

Reuters'tan gelen başka bir bilgiye göre; ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Telabyad ve Resulayn'daki 2 gözlem noktasını boşaltığını duyurdu.

YPG: Kendimizi savuncağız!

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu SDG tarafından yapılan küstah açıklamada, “Türkiye’nin operasyonu karşısında kendimizi savunmak için bir an bile duraksamayacağız” ifadesi kullanıldı.

YPG Türk askerini gördüğünde arkasına bakmadan kaçmıştı

Bu açıklama Afrin'e karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı akıllara getirdi. O harekat öncesinde de benzer açıklamalar yapan YPG, Türk askerini gördüğünde arkasına bakmadan kaçıp gitmişti.