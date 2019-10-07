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Suriye'ye operasyon haberi sonrası dolarda hareketlilik

Türkiye'nin Suriye'de ABD desteği olmadan yapacağı askeri harekat haberiyle birlikte dolarda hareketlilik başladı. Dolar yeni haftaya 5.71 üzerinde başladı.

Dolar kuru haftaya ABD ile Türkiye ilişkileri ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik uzun zamandır gündemde olan askeri operasyona dair sıcak haber akışıyla hareketli başlıyor.

Dolarda son durum

Haftaya yukarı yönlü başlıyor

Geçen hafta beklentilerden daha düşük gelen ve tek hanelere inen enflasyon sonrasında faiz indiriminin de beklentileri aşabileceği kaygısıyla yukarı yönlü hareket etmeye başlayan dolar/TL, ABD'nin açıklaması ve jeopolitik risklerle bu haftaya da yukarı yönlü başlıyor.

Dolarda son durum

Cuma günü 5.70 altında kapanan dolar kuru, 7 Ekim gününe 5.71 üzerinde başladı. Euro 6.27 civarında dalgalanırken altın tarafında hafif yükseliş var.

Spot altın fiyatı 1506 dolarda, gram altın fiyatı da 276 lira seviyesinde.

Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Küresel piyasaların gündeminde ise bu hafta Fed cephesindeki gelişmeler ön planda. Fed Başkanı Jerome Powell önce bu akşam, ardından da yarım akşam bir konuşma yapacak. Powell'ın, ekim ayı sonundaki Fed toplantısı öncesindeki açıklamalarından çıkacak faiz ve mali politika kararlarıyla ilgili ipuçları aranacak.

Enflasyon verileri

Perşembe günü ise önceki toplantının tutanakları yayınlanacak. ABD enflasyon verileri de piyasalar için haftanın en önemli verilerinden. Avrupa'da ise kıtanın en büyük ekonomisi, olan Almanya'nın fabrika siparişleri ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

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