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Otoyol ve köprülerin ardından tren ve posta ücretlerine de yüzde 20 zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı genel müdürlüklerden zam haberleri peş peşe geldi. Köprü ve otoyollara gelen zamdan sonra, hızlı trene ve posta ücretlerine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yüzde 20'şer oranında zam yapıldı. İlk açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Karayolları, 7 Ekim'den geçerli köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı geçişler başladı.

Tren biletlerine zam 

TCDD Taşımacılık da yüksek Hızlı ve "konvansiyonel" olarak adlandırılan geleneksel tren bilet fiyatlarını, yüzde 20 artırdı. Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik'e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL'den 85.50 TL'ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL'ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL'den 37.50 TL'ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL'den 32 TL'ye çıktı. Zamlı fiyatlar, bugünden geçerli olarak uygulamaya girdi.

Posta ücretlerine de zam 

PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.

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