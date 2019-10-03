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Kira zammı üst sınırı ne kadar? Ev sahibi ve kiracılar dikkat! En fazla bu kadar zam yapılabilir

Türkiye'de milyonlarca ev sahibi ve kiracı insanımızı ilgilendiren kira zammı üst sınırı Eylül'de 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınınca 18,27 olarak gerçekleşti. Buna göre Eylül ayında kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılacak.

Bugün ekonomi için kritik öneme sahip enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. İçerisinde TÜFE rakamlarını da barındıran veriler sonrası kira artış hesaplaması TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapıldığı için milyonlarca insanımız merakla beklediği kira zammı üst sınırı belli olmuş oldu.

En fazla yüzde 18,27 zam yapılabilir

Kiralara yapılan zam oranlarının üst sınırı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre belirleniyor. Eylül'de TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.

Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için Eylül'de kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılabilecek.

TÜFE'de 12 aylık ortalama baz alınacak 

2018 yılında enflasyon oranlarında yaşanan yükselişlerin kiralara olumsuz olarak yansıması sebebiyle kira artışı hesaplamasında değişiklik yapıldı. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zam oranları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanacak.

Yapılan bu değişikliğe göre; Türk Borçlar Kanunu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacak.

En fazla yüzde 18.27 oranında zam yapılabilir 

Eylül ayında enflasyon önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için kiralara en fazla yüzde 18,27 oranında zam yapılması gerekiyor.

'Fazlasını talep eden ev sahibi hiç beklemeden mahkemeye verilmeli'

Öte yandan uzmanlar, vatandaşı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre ortaya çıkan kira zammı üst sınırını yüzde 18,27 oranından fazla talep eden ev sahibini hiç beklemeden mahkemeye vermesi konusunda uyarıyor.

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