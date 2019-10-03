Beşiktaş Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçı canlı yayını saat kaçta hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir sahne alacak.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, bu akşam galibiyet için sahaya çıkacaklar.

Beşiktaş, Wolverhampton karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius - Douglas, Vida, Roco, Rebocho - Elneny, Dorukhan, Ljajic - Diaby-Güven, Nkoudou

Wolverhampton: Patricio - Vallejo, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Moutinho, Saiss, Jonny - Cutrone, Jimenez

Trabzonspor'un konuğu Basel

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında bugün İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11

Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Beşiktaş maçı 11'inde olduğu gibi sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth ile çıkması bekleniyor.

Medipol Başakşehir, siftah peşinde

Medipol Başakşehir, grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.