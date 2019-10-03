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Fatih Terim'in tebrik etmediği tek Galatasaraylı! Kızağa çekiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim' PSG'ye kaybedilen maçta oyundan alınırken Belhanda'yı tebrik etti ancak aynı davranışı Babel'e yapmadı. Taraftar da Babel'e kızgın. Hollandalı, Gençlerbirliği maçında kızağa çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyleki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.

Tepkiler çığ gibi
Taraftarlar ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. 



Yılda 4.3 milyon Euro kazanıyor
İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

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