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Metrobüsün bir günlük kazancı inanılmaz! Yıllığa vurunca deli para ediyor

İnternet Haber

İSTANBUL'da son birkaç gündür tepkilerin odağı haline gelen metrobüs günlük ortalama 950 bin kişiyi taşıyor ve geliri 450 bin dolar. Metrobüsün senelik gelirisi ise 170 milyon dolara tekabül ediyor.

15 milyondan fazla nüfusu ile günlük yaşamın zor koşullarda sürdüğü İstanbul'un şehir içi ulaşımın adeta can damarı haline gelen metrobüs son birkaç gündür belli başlı duraklarda yaşanan aşırı yoğunluk, seferlerde aksama, araç arızaları nedeniyle tepkilerin hedefi haline geldi.

Özellikle sabahları Altunizade, Zincirlikuyu gibi duraklarda adeta vatandaşa çile yaşatan metrobüs için İstanbullular belediye yetkililerinden acil çözüm bekliyor.

Günlük kazanç 450 bin dolar

Öte yandan günlük ortalam 950 bin kişiye hizmet veren metrobüsün günlük kazancı ortaya çıktı. Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de dikkat çekiyor.

Dört farklı etapta tamamlanan metrobüsün toplam maliyeti araçları da dahil yaklaşık olarak 400 milyon dolar oldu. Metrobüs'ün ortalama olarak yapılan bir hesapla günlük cirosu 450 bin dolar yıllık bazda ise toplam ciro yaklaşık 170 milyon dolar.

Altunizade'deki aşırı yoğunluk sıranın üst geçide kadar taşmasına neden olmuştu

52 kilometrelik hat

Metrobüs sistemi, toplam uzunluğu 52 kilometre ve 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşuyor. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği Metrobüs'te, farklı duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunuyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi yaklaşık 83 dakika sürüyor. Haftanın her günü 24 saat süreyle hizmet veren metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletiliyor.

Altunizade durağındaki yoğunluk vatandaşı isyan ettirmişti

545 araçla hizmet

Metrobüs filosunda 165 kişi kapasiteli 250 Capacity ve 160 kişi kapasiteli 295 Conecto tipi olmak üzere toplam 545 taşıt bulunuyor.

Birçok ödüle layık görüldü

Metrobüsün, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yapılan ulaşım organizasyonlarında birçok uluslararası ödülü de bulunuyor.

Ne olmuştu?

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk, işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Uzun kuyrukların oluştuğu durakta vatandaşlar toplu taşımaya binebilmek için ortalamanın üzerinde çaba sarf etmek zorunda kalmıştı. İBB, sıkışıklığın sebebinin işaretleri yanlış anlayan iki şoför olduğunu duyurmuş ancak sıkışıklık bugün de yaşanmıştı.

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