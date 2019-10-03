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Hüseyin Çelik’ten açıklama geldi Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?

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Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilen Ak Partili Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi. Çelik yeni partide yer almayacağını Twitter'dan duyurdu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncülüğünde Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Babacan’ın partisiyle ilgili yaşanan son gelişme Hüseyin Çelik’le ilgili…

Babacan’ın Çelik’e yeni parti için teklifte bulunduğu ve Çelik’in bu teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

İlkesel bazı meselelerden dolayı yer almayacağım

Bugün Hüseyin Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çelik ''Babacan’ın kuracağı partide ilkesel bazı meselelerden dolayı kesin olarak yer almayacağım'' diyerek şu tweti attı:

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