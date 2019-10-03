Vladimir Putin İsveçli çevreci aktivist kız Greta Thunberg'i yerden yere vurdu

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında konuşan Putin, genç kıza çağrıda bulundu ve "Gelişmekte olan ülkelere neden fakirlik içinde yaşamaları gerektiğini ve İsveç gibi olamayacaklarını söyle." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Enerji Haftası forumu kapsamındaki bir panelde konuştu.

Putin, New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi kapsamında tartışma yaratan sözlerle dünya gündemine oturan Greta'nın konuşmasının kendisini heyecanlandırmadığını söyledi.

Bazı gruplar tarafından kullanılıyor

Greta'nın sözlerini adeta yerden yere vuran Putin, 16 yaşındaki bir genç kızın bazı gruplar tarafından hedefleri doğrultusunda kullanıldığını öne sürdü ve bu durumu acınası olarak tanımladı.

Kimsenin Greta'ya modern dünyanın karmaşık ve zor bir yer olduğunu anlatmadığını belirten Putin, Afrika'daki ve Asya'daki birçok ülke vatandaşlarının da tıpkı İsveç gibi yaşam standartlarına sahip olmak istediğini ifade etti.

Çevre sorunları konularına dikkat çekmeye çalışan gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Putin, çocukların ve gençlerin kişisel çıkarlar uğruna kullanılmasının ayıplanması gerektiğini aktardı.

Greta'nın kibar ve samimi bir kız olduğuna inandığını belirten Putin, yetişkinlerin gençleri ve çocukları bazı aşırı durumların içerisine sokmamak için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dünyanın gündemine oturmuştu

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla dünyanın gündemine oturdu.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demişti.