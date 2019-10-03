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ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ne zaman sonuç sorgulama

ALES sonuçları için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 22 Eylül'de yapılan ALES/2 sınavı sonuçlarının ÖSYM sınav takvimine göre 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor. ALES sınav sonuçları 5 yıl geçerli olacak. Peki ALES sınav sonuç sorgulama nasıl olacak?

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için heyecanı bekleyiş başladı, binlerce aday ÖSYM'nin sınav sonuç ekranına kilitlendi. Her yıl yapılan ALES sınavı sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor. ALES sınav sonuçları için 5 yıl geçerli olacak.

ALES/2 sonuçları açıklandı mı? 
ALES/2 sonuçları henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin detaylarına eklenecektir. 

ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

ALES'e nasıl başvuru yapılır?
ALES, Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere genellikle yılda 2 kez yapılan ALES başvuru dönemi başladı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru dönemi ne zaman sona erecek? İşte sınav hakkında tüm detaylar…

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri

bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

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