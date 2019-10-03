Şok Market ve THY Hamidiye Su'yu boykot mu ediyor açıklama geldi

İBB’deki el değişikliğinin ardından kamu kurumlarının Hamidiye'ye boykot başlattığı iddia edilmişti. Hamidiye'yi iptal eden kurumların olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyada dolaşmaya başladı. Listede adı geçen THY ve Şok Marketler Zinciri'nden yalanlama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.’ye kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra ambargo uygulanmaya başladığı iddia edilmişti. İddiayla ilgili THY ve Şok Marketler Zinciri'nden bir açıklama geldi.

THY: Hamidiye’yi bırakmış değiliz! THY'nin İBB'ye ait Hamidiye Su ile anlaşmaktan vazgeçip yerine Danone'nin Sırma Su'yuna geçtiği iddialarıyla ilgili THY'den açıklama geldi. Açıklamayı THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, Fatih Altaylı'ya yaptı. Üstün'ün açıklamasına göre THY Hamidiye Su almaya devam ediyor. Üstün, Hamidiye Su'larıyla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye’yi bırakmış değiliz” dedi. Üstün Sırma Su'ya geçen kuruluşun THY değil TGS olduğunu belirtti.

Şok market: Bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık!

“Hamidiye’nin suyunu satmaktan vazgeçen şirketler” iddialarında ismi geçen geçen Şok Marketler Zinciri ise iddiayı; “Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir” açıklamasıyla yalanladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın listesi sosyal medyada dolaşıyor

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Belediyesi’ni CHP kazanınca Hamidiye Su’yu bırakan kuruluşlar iddiasıyla bir liste yayınladı. Listenin doğru olup olmağı merak ediliyor.

İstanbul Belediyesi’ni CHP kazanınca Hamidiye Su’yu bırakan kuruluşlar:

Kültür, Bilim ve Sanayi bakanlıkları

Milli Saraylar

Koza Holding

Vakıfbank

Denizbank

Bahçelievler ve Arnavutköy belediyesi

TEDAŞ

TEİAŞ

Türgev

Seta

BDDK

Şok Market

YTÜ

AKP Genel Merkezi

TGS

Kadir Has Ünv — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 2, 2019

CHP konuyu Meclis'e taşıdı

Hamidiye Su ile anlaşmalarını iptal edildiği iddiası sonrası CHP konuyu Meclise taşıdı.

Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra sonlandırıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi. Balyalı, “Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok” dedi.

Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz

Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye ilgisinin arttığını belirterek, “İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.