Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası
TBF, 2018-2019 Playoff final serisinde yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes 2018-2019 Playoff final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
Fenerbahçe Beko'nun cezasını çekeceği maçlar şunlar:
2. hafta | 6 Ekim Pazar: Gaziantep Basketbol
3. hafta | 12 Ekim Cumartesi: Türk Telekom
8. hafta | 17 Kasım Pazar: Tofaş
10. hafta | 1 Aralık Pazar: Pınar Karşıyaka
12. hafta | 14 Aralık Cumartesi: Anadolu Efes