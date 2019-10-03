Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde eşi Gülenay Kalkan fenalaştı gözyaşları sel oldu
Tiyatro oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde eşi Gülenay Kalkan fenalaştı. Cenaze törenine katılan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ise tabutunu öptü.
61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Törende tabut başında görülen Gülenay Kalkan, zor anlar yaşadı.
Törene Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Ata Demirer, Demet Akbağ, Can Gürzap, Zafer Algöz, Altan Erkekli, Mehmet Aslantuğ, Oya Başar, Arzu Yanardağ ve Melek Baykal gibi birçok ünlü isim katılırken, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’da usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
İlker Başbuğ tabutu öptü sözleri yürekleri dağladı: Cenaze törenine katılanlar arasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da vardı. Tarık Ünlüoğlu'nun tabutunu öpen Başbuğ törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkçığım gidiyorsun ama aramızdasın" dedi.
Erdoğan'dan taziye mesajı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay hanım ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.