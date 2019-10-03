Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde eşi Gülenay Kalkan fenalaştı gözyaşları sel oldu

İlker Başbuğ tabutu öptü sözleri yürekleri dağladı: Cenaze törenine katılanlar arasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da vardı. Tarık Ünlüoğlu'nun tabutunu öpen Başbuğ törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkçığım gidiyorsun ama aramızdasın" dedi.